Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan hakkında tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen sevk yazısının detaylarına ulaşıldı.

Soruşturma savcılığınca nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen sevk yazısında, "şüpheli Ahmet Şahin'in, Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında yönetici pozisyonda bulunan Fatih Keleş'e bağlı hareket ettiği" belirtildi.

Yazıda, etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan şüphelilerden Ali Nuhoğlu'nun, Fatih Keleş'in baskı ve zorlaması üzerine çalışanı O.K.D. aracılığıyla Ahmet Şahin'e para vermek zorunda kaldığını beyan ettiği kaydedildi.

Şahin'in, O.K.D'yi tanımadığını beyan ettiği ancak yapılan HTS analizinde bu kişiyle ortak bazları bulunduğu bildirilen yazıda Şahin ve O.K.D'nin HTS verileri ile plaka tanıma sistemi verilerine göre aynı tarihlerde aynı güzergahta olduklarının anlaşıldığı ifade edildi.

Yazıda, O.K.D'nin de ifadesinin alındığı, Şahin'e parayı verdiğini bildirdiği, söylediği tarihler ile veriler arasında bir veya birkaç gün farklılıklar olsa da olayın üzerinden uzun zaman geçmesi nedeniyle tam tarihi hatırlayamamasının olağan olduğu belirtildi.

Şüpheli Şahin'in "Ekrem İmamoğlu suç örgütü adına iş adamlarından rüşvet aldığının anlaşıldığı" bildirilen yazıda, Şahin'in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve "rüşvet almak" suçundan tutuklanması istendi.

Yazıda, Şahin'in şoförü olan şüpheli Sonkan Turan'ın ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmemesi ancak söz konusu aracı kendisinden başka kimsenin kullanmadığını beyan etmesinin suçtan kaçmaya yönelik olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Olay tarihlerinde Turan'ın, Şahin ile beraber O.K.D'nin yanında bulunduğunun sabit olduğu kaydedilen yazıda, Turan'ın yardım eden sıfatıyla rüşvet suçunu işlediği belirtilerek, tutuklanması talep edildi.