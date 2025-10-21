Büyükçekmece Bayram Başgürboğa Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı

İstanbul Valiliği'nin "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali Projesi" kapsamında gerçekleştirilen Büyükçekmece Bayram Başgürboğa Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreni düzenlendi.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, aile sağlığı merkezini Büyükçekmece'ye kazandıran Başgürboğa ailesine teşekkür etti.

Her hafta bir aile sağlık merkezi açılışı yaptıklarını belirten Gül, "İstanbul'umuzun her tarafında çok güzel şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri yapılıyor. Bunların içerisinde bizi en mutlu eden, mahalle ölçeğinde hizmet veren aile sağlık merkezleri." dedi.

Gül, kamunun yaptığı hizmetlerin yanında hayırseverlerin bu tür işlere el uzatmasının çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Aile hekimliği hizmetlerinde hedeflerinin hekim başına düşen nüfusu, 2 bin 500'e indirmek olduğunu dile getiren Gül, "Sağlık Bakanımızın özel planlamasıdır. Bir yıl içinde bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Şu anda 3 bin 300 civarında. Bu, Türkiye ortalamasının çok çok altında bir oran. Sizi tanıyan, sizi bilen, geçmişteki hastalıklarınızı kontrol etmiş olan hekim, uygun olan hastaneye sizi sevk edebilecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük de çevre ilçelerdeki sağlık tesislerinin kapasitesi ve sayısı artıkça, Büyükçekmece'nin de yükünün azaldığını belirtti.

Planlı organizasyonlarla açılışlar yaptıklarını vurgulayan Bölük, "Bugün yaptığımız açılış da bunun bir parçası. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla her alanda daha çok hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise İstanbul'da sağlık sisteminin her geçen gün geliştiğini kaydetti.

İstanbul'un yalnız kendi bölgesine değil, tüm Türkiye'ye ve dünyaya hizmet verdiğini vurgulayan Güner, "201 ülkeden 500 bin yabancı vatandaş, kemoterapi, cerrahi, protez ve büyük ameliyatlar için İstanbul'u tercih etti." diye konuştu.

Her mahallede aile sağlığı merkezlerinin 7 dakikalık yürüme mesafesinde olmasını hedeflediklerini aktaran Güner, "Amaç, aile hekimini vatandaşın sağlık danışmanı, sağlık avukatı haline getirmek. Aile hekimleri artık sadece aşı ve gebelik takibi yapan birimler değil, 54 parametrede laboratuvar hizmeti sunan, hastayı doğru branşa yönlendiren merkezler haline geldi." şeklinde konuştu.

Güner, Büyükçekmece'de Bahçelievler, Karağaç, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde yeni aile sağlığı merkezlerinin yapımının sürdüğünü, bunların yanı sıra diyetisyen, psikolog, aile danışmanı ve diş hekimlerinin görev yapacağı Sağlıklı Hayat Merkezi'ni de ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Büyükçekmece Müftüsü Hayreddin Kılıçbay'ın ettiği duanın ardından açılış için kurdele kesimi yapıldı.

Programa, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediyesi Başkanvekili Hakan Çebi ve çok sayıda kişi katıldı.