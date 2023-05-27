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Büyükçekmece Adliyesi Önünde Silahlı Çatışma

Büyükçekmece Adliyesi Önünde Silahlı Çatışma

Güncel Haberler

Büyükçekmece adliyesi önünde duruşmada olan yakınlarını bekleyenlere 2 motosikletle gelen kişiler silahla ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir kişi gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE adliyesi önünde, duruşmada olan yakınlarını bekleyenlere 2 motosikletle gelen kişiler silahla ateş etti. Adliye önünde bekleyenlerde silahla karşılık verince motosikletliler kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı çatışmada  bir kişi gözaltına alınırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Büyükçekmece Adliyesi önünde bugün saat 15.00 saatlerinde meydana geldi. Esenyurt'ta önceki günlerde silahlı kavga eden iki grup arasından yakalanan bir kişi bugün Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Mahkeme sonucunu adliye bahçesinde bekleyen yakınlarına,  kavgaya karışan bir kişinin yakınları olduğu öğrenilen 2 motosikletteki kişiler tarafından silahla ateş edildi. Adliye önündekiler de karşılık verince çatışma çıktı. Silahlardan çıkan mermiler olay yerinde bulunan üç araca isabet ederek hasar verdi.  Olay yerine gelen polis ekipleri mahkemesi olan kişinin yakınlarından birini yakaladı. Motosikletli saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece Güncel Haberler

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