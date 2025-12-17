Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlık: Firari şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet deposundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalan Erdal Timurtaş, ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gitmemesi üzerine yapılan denetimlerde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından Erdal Timurtaş ve odanın anahtarı bulunan Kemal D. hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan araştırmalarda Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu öğrenilen altın ve gümüşleri çalarak ailesiyle kaçan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş için kırmızı bülten talebi kabul edildi. Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

