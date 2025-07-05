Büyükçekmece Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek West İstanbul Marina'ya ulaştırıldı.
Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükçekmece açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek, West İstanbul Marina'da emniyete alındığı belirtildi.
Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel