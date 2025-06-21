Büyükçekmece Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

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Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait can kurtarma botu tarafından kurtarıldı.

Büyükçekmece açıklarında arızalanarak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 can kurtarma botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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