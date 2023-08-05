Büyükçekmece açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.