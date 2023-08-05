Büyükçekmece açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.
Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükçekmece açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel