Büyükçekmece açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
- Güncelleme:
Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güzelce açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel