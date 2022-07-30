Büyükçekmece açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı. Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güzelce açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu. Güncel AA / Muhammed Gencebay Gür Büyükçekmece İstanbul Marina Güncel Haberler

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