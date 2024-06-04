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Büyükçekmece açıklarında su alan tekne kurtarıldı

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Büyükçekmece açıklarında su alan ve içerisinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı.

Büyükçekmece açıklarında su alan ve içerisinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak, West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, içerisinde 3 kişi bulunan teknenin Büyükçekmece açıklarında su aldığı belirtildi.

Açıklamada, kıyı emniyeti ekiplerince yapılan müdahalenin ardından KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen teknenin, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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