Büyükçekmece açıklarında can pazarı

İSTANBUL - Büyükçekmece açıklarında tekne bir anda batmaya başladı. Teknede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece açıklarında bir tekne dalgaların etkisiyle bir anda batmaya başladı. Teknede bulunan 5 kişi büyük panik yaşadı. Tekneyi gören vatandaşlar yardıma koşarak durumu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelen ekipler teknede bulunan vatandaşları kurtardı. Tekne ise emniyet altına alındı. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.