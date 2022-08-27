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Büyükçekmece açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı

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Büyükçekmece açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı

Büyükçekmece açıklarında makine arızası yapan ve içinde 2'si çocuk 4 kişi bulunan 4 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

Büyükçekmece açıklarında makine arızası yapan ve içinde 2'si çocuk 4 kişi bulunan 4 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gürpınar Balıkçı Barınağı ile Büyükçekmece mevkisi arasında makine arızası yapan ve içinde 2'si çocuk 4 kişi bulunan 4 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Büyükçekmece Güncel Haberler

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