Büyükçekmece Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem

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Marmara Denizi'nin Büyükçekmece açıklarında, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

RİCHTER ölçeğine göre, Marmara Denizi'nin Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02.33'te merkez üssü Marmara Denizi'nin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.36 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. İlçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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