1. Büyükbaş hayvanları kurtarma operasyonundan çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Laibin kentine bağlı bir köyde taşan bir nehirde mahsur kalan 8 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Laibin kentinden bildiriyor.

(XHTV)