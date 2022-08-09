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Büyükada'da yaz konserleri devam ediyor

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Büyükada'da yaz konserleri devam ediyor

Adalar Kültür Derneği tarafından düzenlenen "Büyükada Yaz Konserleri" devam ediyor.

Adalar Kültür Derneği tarafından düzenlenen "Büyükada Yaz Konserleri" devam ediyor.

Adalar Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Adalar Belediyesince desteklenen "Büyükada Yaz Konserleri"nin bu hafta sonundaki konukları Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu ve Genç Kemancılar oldu.

Koroya eşlik eden Uçan Potinler Dans Grubu konsere renk kattı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Başkan Yardımcısı Engin Çelik ve Adalar Kent Konseyi'ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Maden Muhtarı Rafet Garip konseri izleyenler arasında yer aldı.

23 Temmuz'da başlayan konserlerde Yaprak Sayar, Müzikli Gece Hüsnü Çoruk-Rober Sadacca, Candan-Erdem, Kemancı Naz İrem Türkmen ve piyanist Çağdaş Özkan sahne aldı.

28 Ağustos'a kadar sürecek olan konserlerde şu isimler sahneye çıkacak:

13 Ağustos Cumartesi - Adalar Kültür Derneği Türk Müziği Korosu

14 Ağustos Pazar - Murat Koban Projekt

20 Ağustos Cumartesi - Grup Mart Gibi

21 Ağustos Pazar - Heybeliada Korosu

27 Ağustos Cumartesi - Tiyatro: Kavuklu Evleniyor

28 Ağustos Pazar - İBB Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu

AA / İrem Demir - Güncel

Büyükada Güncel Haberler

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