BÜYÜKADA'DA METRELERCE ELEKTRİKLİ ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Hava sıcaklığını fırsat bilenler ve Aya Yorgi Kilisesi'nde dilek dilemek isteyenler Büyükada'daki elektrikli araçlara binmek için sıraya girdi. Elektrikli araçlar için metrelerce kuyruk oluştu.

"BU KUYRUĞU BEKLEMEYE DEĞER"

DİĞER ADALARDAN TAKVİYE ARAÇ GETİRİLDİ

İETT Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, araçlar yüzde 100 kapasiteyle çalışılıyor. Diğer adalardan takviye araçlar getirildi. Normalde 17 minibüs diğer adalardan takviye ile 2 katına, 34 araca çıkarıldı. Taksi şeklinde çalışan 40 araç da boşta kaldıkları zaman minibüs şeklinde çalıştırılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel