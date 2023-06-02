Büyükada'da kulağı koparılan kadını kurtarmak isterken kavgada kulağı kopan sanık teslim oldu

BÜYÜKADA'da 2016 yılında Eyüp Çelik'in şiddete uğrayan bir kadını kurtarmak isterken çıkan kavgada kulağı koptu. Yerdeki kulağı bir martı kaparak uzaklaştı. Olayla ilgili süren davada hakkında yakalama kararı bulunan Almanya vatandaşı sanık Danyal Tolgahan Alparslan teslim oldu. Danyal Tolgahan Alparslan, Aramızda çıkan arbede sonucu Eyüp Çelik ile birlikte yere düştük. Kafasıyla yüzüme baskı yapmaya başladı, ben de onun elinden kurtulmak için ısırdım. Sonradan kulağını ısırmış olduğumu fark ettim. Olayda tişörtüm yırtıldığı için de şikayetçiyim dedi. Almanya'da yaşayan Danyal Tolgahan Alparslan savunmasının alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Almanya'da oturan ve Adalar Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkartılan Danyal Tolgahan Alparslan teslim oldu.

'KURTULMAK İÇİN ISIRDIM SONRADAN KULAĞINI ISIRDIĞIMI FARK ETTİM

Savunması alınan Danyal Tolgahan Alparslan, 'Olay tarihinde kafede kız arkadaşım ile birlikte oturuyorduk, aramızda tartışma çıktı. Biz de kafedekileri rahatsız etmemek için oradan biraz uzaklaştık. Sözlü olarak tartışmaya devam ettik, bu sırada daha önceden tanımadığım Eyüp Çelik elinde dondurmayla bizi izliyordu. Ben de kendisine 'Bir şey mi var' dedim, bana 'Yanındaki kızla beni karıştırma' diyerek benim göğüs kısmımdan tutarak itekledi. Bu sırada tişörtüm yırtıldı, aramızda arbede oldu birlikte yere düştük. Düşünce kafası benim yüz kısmıma geldi, kafasıyla yüzüme baskı yapmaya başladı, ben de onun elinden kurtulmak için ısırdım. Sonradan kulağını Isırmış olduğumu fark ettim, daha sonra üzerimden kalktı. Eyüp Çelik'in yanında bulunan kişiler benim üzerime doğru sandalye ve terlik fırlattılar. Daha sonra müşteki sanık benim arkamdan gelerek sol kürek kemiğimin üzerinden beni ısırdı. Ben sadece kendimi korumak ve onun elinden kurtulmak için ısırdım. Beni yaraladığı ve tişörtüm yırtıldığı için şikayetçiyim dedi.

Sanık avukatı ise kopan kulak parçasının martının alıp gitmesi neticesinde Eyüp Çelik'in yüzünde iz kaldığını ve eylemin meşru müdafaa sınırları içerisinde gerçekleştiğini söyledi. Danyal Tolgahan Alparslan hakkında çıkartılan yakalama kararı savunmaya yönelik olduğundan serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

29 Temmuz 2016'da Büyükada İskelesi yakınlarında 29 yaşındaki Eyüp Çelik'in iddiasına göre, Almanya'da oturan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı. Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Olaya çevredekiler müdahale etti. 2 taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Eyüp Çelik'e basit yaralama suçundan Alpaslan Seyrek'e 'Yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama' suçundan dava açıldı.