Büyükada'da kulağı koparılan kadın kurtarma davasında sanık teslim oldu

BÜYÜKADA'da 2016 yılında Eyüp Çelik'in şiddete uğrayan bir kadını kurtarmak isterken çıkan kavgada kulağı koptu. Yerdeki kulağı bir martı kaparak uzaklaştı. Olayla ilgili süren davada hakkında yakalama kararı bulunan Almanya vatandaşı sanık Danyal Tolgahan Alparslan teslim oldu. Danyal Tolgahan Alparslan, "Aramızda çıkan arbede sonucu Eyüp Çelik ile birlikte yere düştük. Kafasıyla yüzüme baskı yapmaya başladı, ben de onun elinden kurtulmak için ısırdım. Sonradan kulağını ısırmış olduğumu fark ettim. Olayda tişörtüm yırtıldığı için de şikayetçiyim" dedi. Almanya'da yaşayan Danyal Tolgahan Alparslan savunmasının alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Almanya'da oturan ve Adalar Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkartılan Danyal Tolgahan Alparslan teslim oldu.

"KURTULMAK İÇİN ISIRDIM SONRADAN KULAĞINI ISIRDIĞIMI FARK ETTİM"

OLAYIN GEÇMİŞİ