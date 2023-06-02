Büyükada'da kulağı kopan kadın kurtarma davasında sanık teslim oldu

BÜYÜKADA'da 2016 yılında Eyüp Çelik'in şiddete uğrayan bir kadını kurtarmak isterken çıkan kavgada kulağı koptu. Yerdeki kulağı bir martı kaparak uzaklaştı. Olayla ilgili süren davada hakkında yakalama kararı bulunan Almanya vatandaşı sanık Danyal Tolgahan Alparslan teslim oldu. Danyal Tolgahan Alparslan, "Aramızda çıkan arbede sonucu Eyüp Çelik ile birlikte yere düştük. Kafasıyla yüzüme baskı yapmaya başladı, ben de onun elinden kurtulmak için ısırdım. Sonradan kulağını ısırmış olduğumu fark ettim. Olayda tişörtüm yırtıldığı için de şikayetçiyim" dedi. Almanya'da yaşayan Danyal Tolgahan Alparslan savunmasının alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Almanya'da oturan ve Adalar Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkartılan Danyal Tolgahan Alparslan teslim oldu.

"KURTULMAK İÇİN ISIRDIM SONRADAN KULAĞINI ISIRDIĞIMI FARK ETTİM"

OLAYIN GEÇMİŞİ

29 Temmuz 2016'da Büyükada İskelesi yakınlarında 29 yaşındaki Eyüp Çelik'in iddiasına göre, Almanya'da oturan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı. Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Olaya çevredekiler müdahale etti. 2 taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Eyüp Çelik'e basit yaralama suçundan Alpaslan Seyrek'e 'Yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama' suçundan dava açıldı.