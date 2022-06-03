Büyükada'da kedilerde salgın iddiası - Haberler

İbrahim MAŞE- İSTANBUL DHA -BÜYÜKADA'da bir çok kedi hastalandı. Hayvanseverler 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğünü öne sürdü. Kedilerin FIP olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' hastalığına yakalandığı belirtilirken hayvanseverler kedileri karantinaya almaya başladı. Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, "Sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük" dedi. Hastalıkla ilgili bilgi veren Veteriner Celal Karabulut ise "FIP, koronavirüs ailesinden. Kedilerde çok değişik semptomlara sebep olan viral bir hastalık. Yalnızca kedilere dair bir hastalık. Yüzde yüz ölümcül sonuçlanıyor" diye konuştu.

Büyükada'daki kedi koronavirüsü olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü.

"HER YERDEN ÖLÜLER TOPLAMAYA BAŞLADIK"

"4 AYDA YAKLAŞIK 700 KEDİ ÖLDÜ"

"TOPLU BESLENME VE ORTAK TUVALET KULLANIMINDAN YAYILMA OLABİLİR"

Adalar Belediyesi'nden ise kedi ölümleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel