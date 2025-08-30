Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa'da Büyük Zafer'in 103. yılı kutlamaları, Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, halk oyunu gösterileri sunuldu. Program, geçit töreniyle sona erdi.

Törenin ardından Vali Erol Ayyıldız, makamında tebrikleri kabul etti.

Orhaneli ilçesinde de tören düzenlendi.

Eskişehir

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ilk olarak Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törenin ardından Vali Hüseyin Aksoy, makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu.

Törende Vali Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, askeri araçtan halkın bayramını kutladı.

Hava Pilot Yüzbaşı Emre Küçükoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri adına yaptığı konuşmasının ardından Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Daha sonra muharip uçak geçişi yapıldı.

Programa, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı.

Sivrihisar ilçesinde de tören düzenledi.

Balıkesir

Balıkesir'deki törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu tebrikleri kabul etti. Daha sonra kutlama töreni, Kuva-yi Milliye Meydanı'nda geçit töreniyle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törene katılan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamaları izledi.

Kutlamalar, askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Manyas ilçesinde de tören gerçekleştirildi.

Çanakkale

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da katıldı.

Törenin ardından Vali Toraman, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Toraman, Biçen ve Doğangün, Kordon Boyu'nda vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Gelibolu ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nazile Ural, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli'nin konuşması, öğrencilerin şiir okuması ve geçit töreninin ardından Vali Sözer, makamında tebrikleri kabul etti.

Vali Sözer ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlikte devam eden tören kapsamında şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Tören mangası tarafından saygı atışının yapıldığı tören, Sözer'in şehitlik defterini imzalamasıyla tamamlandı.

Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde de törenler gerçekleştirildi.

Yalova

Yalova'daki törenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda Vali Hülya Kaya, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, etkinliğe katılanların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören, halk oyunu gösterileriyle devam etti.

Tören geçişiyle sona eren program sonrasında Vali Hülya Kaya, valilikte tebrikleri kabul edildi.

Kutlama programına, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.