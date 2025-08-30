Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, kutlamalar kapsamında bir tesisteki kabulde davetlileri karşıladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Sezer, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermeyip hür yaşamayı seçtiğini söyledi.

Bugün burada sadece bir zaferi anmak için değil, bir ruhu hatırlamak, bir hafızayı tazelemek ve milletçe varoluş mücadelesini yeniden idrak etmek için bir araya geldiklerini vurgulayan Sezer, "30 Ağustos yalnızca bir meydan savaşı değil, yüzyılların yükünü sırtlayan bir milletin yeniden şahlanışıdır. Bu zafer sadece toprak değil, onur, şeref, istikbalin ve istiklalin kurtuluşudur. O gün Atatürk'ün önderliğinde, milletin iradesi, askerlerin cesareti kadının sabrı ve gençlerin duasıyla tarih yazılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, şehit ve gazilerin mirası bugün emin ellerdedir." dedi.

Programa, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın,Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Vekili Halil Gündüz, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bu arada kentte Edirne Belediyesi tarafından Zafer Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kırklareli

Kırklareli'ndeki kutlamalar kapsamında Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Halk Eğitim Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Törende, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler tarafından pasta kesildi.

Vali Turan, konuşmasında, Türk milletinin bağımsızlık uğuruna yazdığı destansı zafer 30 Ağustos'un 103. yıl dönümünün büyük bir heyecanla kutlandığını belirtti.

Türk milletinin sarsılmaz iradesinin, vatan sevdasının ve kahramanlık ruhunun abideleştiği günün adının 30 Ağustos olduğunu vurgulayan Turan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü başkomutanlığında kahraman ordumuzun iman dolu göğsü ile kazanılan bu zafer, esaret zincirlerini kıran ve cumhuriyetimizin temellerini atan tarihi bir dönüm noktasıdır." dedi.

Kabul töreninin ardından Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

Daha sonra Kırklareli Belediyesi tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte,grup Babutsa konser verdi.

Tekirdağ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Valiliğince Atatürk Kent Ormanı Namık Kemal Üniversitesi Tesisi'nde tebrikleri kabul etti.

Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de Hükümet Caddesi'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi.

5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, sahil dolgu alanda konser verdi.

Bando Teğmen Hakan Kılce şefliğindeki konserde, bando Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı, Gençlik Marşı, Tuna Nehri, Plevne marşları ile çeşitli türküler seslendirdi.

Konsere katılan vatandaşlar zaman zaman marşlara ve türkülere eşlik etti.