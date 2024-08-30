Üye Girişi
Haberler

Moskova'da Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Resepsiyonu Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Tanju Bilgiç'in konuşma yaptığı etkinlikte, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiği vurgulandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Kara Ataşesi Yarbay İlkay Dirin'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Rusya Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Bilgiç konuşma yaptı.

Büyük Zafer'in üzerinden 102 yıl geçtiğine dikkati çeken Bilgiç, bu zaferin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının askeri dehası, Türk ordusu ve Türk milletinin sonsuz fedakarlığı ile kazanıldığını belirtti.

Bilgiç, "Kanımızla kurtardığımız vatanımız, bizim en kutsal değerimizdir. Bu büyük zaferle topraklarımızdan kimsenin esiri olmayacağımızı ve Türk milletinin sonsuza dek hür yaşayacağını tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Zaferin Türkiye ile Rusya'yı birbirine bağladığına dikkati çeken Bilgiç, Ankara ile eski Sovyetler Birliği arasında 1920'de ilk temasların kurulduğunu, 1921'de de Moskova Antlaşmasının imzalandığını anımsattı.

Bilgiç, şöyle devam etti:

"Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı döneminde desteği paha biçilmez. Bunu unutmadık. Bu, Türk-Rus işbirliğinin tarihin akışını ne şekilde değiştirebildiğinin örneği. Bugün de ülkelerimizin liderleri sayesinde bu bağı güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ticaretten kültüre, siyasetten turizme, enerjiden bilime kadar her alanda günden güne gelişiyor."

Büyükelçi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajı da okudu.

Resepsiyonda, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

moskova Rusya Diplomasi Dış Politika Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?" diyenler bu milletin tarihini bilmiyor

 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok

 Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
Tarihi geçmiş ürün satılan ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi

Tarihi geçmiş ürün satılan ünlü zincir marketin şubesi mühürlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Alanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel ilk 11! En Nesyri ve Dzeko oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı nereden izlenir? 30-31 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 30-31 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir 30-31 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Foça, Ödemiş, Torbalı 30-31 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Kağıthane, Avcılar, Silivri su kesintisi listesi! 30-31 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Aksu, Korkuteli 30-31 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title