30 Ağustos Zafer Bayramı Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Mardin'de Kutlandı

Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Mardin'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Valilik önünde devam eden törende, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hacer Kurt, halkı selamladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri, bando ekibi müzik dinletisi sundu.

Vali Zorluoğlu, törende, milletin 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlattığı kurtuluş mücadelesinin, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin zafere taşındığını söyledi.

Zorluoğlu, "30 Ağustos Zaferi, asla boyunduruk kabul etmeyen milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya bir kere daha haykırılmasıdır. Milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt'te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 102 yıl önce olduğu gibi bugün de ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehdit ile saldırıları bertaraf etme konusunda kararlılığını muhafaza ettiğini belirten Zorluoğlu, PKK, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden mücadeleyi sürdürdüklerini kaydetti.

Diyarbakır'ın, Cumhuriyet'in 2. yüzyılının parlayan yıldızı olmaya aday bir şehir olduğunu dile getiren Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Genç ve dinamik nüfusu, verimli tarım arazileri, güçlü sanayi, ulaşım altyapısı ve geçmişinden bugüne taşıdığı eşsiz kültürel mirasıyla Diyarbakır, kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin en müreffeh şehirlerinden biri haline gelecektir. Ancak bunun gerçekleşebilmesinin en temel şartı, sağlanan huzur ve güven ortamına Diyarbakırlı hemşehrilerimin sonuna kadar sahip çıkmasıdır. Bu şehrin artık sansasyonel olaylarla, kavgalarla, kısır çekişmelerle kaybedecek vakti kalmamıştır. Diyarbakır artık üretimde, istihdamda, ihracatta, eğitimde, sporda ve sanattaki başarılarıyla gündemde olmalıdır. Bu şehir bunu başarabilecek imkana da potansiyele de sahiptir."

Tören, helikopter ve birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, 16. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mert Önen, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Güdemen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluş ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak Valiliği bahçesindeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından Vali Cevdet Atay, makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda süren törende, öğrenciler Türk bayraklarıyla yürüdü, gösteriler sundu, şiirler okudu.

Piyade Binbaşı Kadir Kalay, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tören, birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman Valiliği bahçesindeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Ekrem Canalp ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, araçla halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, Havacı Üsteğmen Hasan Oral, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, öğrenciler şiirler okudu.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Bingöl

Bingöl Valiliği önündeki törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 49. Tugay Komutanlığında görevli Üsteğmen Alper Akbaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Usta, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ve kurum amirleri de katıldı.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Kemal Kızılkaya'nın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, Garnizon Komutanlığı Şehitliği ziyaret edildi, şehitlerin kabirlerine gül bırakıldı.

Vali Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törene katılanları selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, halk oyunları ve tekvando gösterisi sunuldu.

Tören, birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Belediye Başkan Vekili Ahmet Çekin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aziz Ayaz, Siirt İdare Mahkemesi Başkanı Murat Acar, Baro Başkan Vekili Sinem Çalapkulu Aslan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Numan Hatipoğlu, makamında tebrikleri kabul etti.

Gazi Caddesi'nde süren programda, Vali Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları askeri araçla halkı selamladı.

Törende, mehter takımı, halk oyunları ekibi, jandarma komando timleri ve jandarma narkotik köpek timi gösteriler sundu, şiirler okundu.

Birliklerin geçişiyle sona eren programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu tören, birliklerin geçişiyle son buldu.

Törene, Vali Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.