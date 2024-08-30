30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da Kutlandı

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Sakarya Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gaziler ve protokol üyeleri katıldı. Daha sonra Valilik'te tebrikler kabul edildi.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam eden törende, Vali Karadeniz, Baş ve Alemdar, katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunduğu etkinlikte, Piyade Üsteğmen Latif Altun günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi.

Törende, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca da yer aldı.

Kocaeli

Kocaeli'de Valilik önünde düzenlenen törende, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Deniz İstihbarat Yarbay Serkan Delen, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiir dinletisi, mehter takımı ve halk oyunları gösterisiyle devam eden program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca kutlamalar kapsamında "TCG Poyraz" hücumbotu, İzmit Yat Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.

Ziyaretçileri karşılayan mihmandarlar, geminin hikayesini anlatıp özellikleri hakkında bilgi verdi.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Valilik'te tebrik töreni gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi önünde devam eden törende ise Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, katılımcıları selamladı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Ayhan Kafalı'nın konuşmasının ardından bir öğrenci tarafından şiir okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Karadeniz Ereğli'den bisikletle gelen sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından Türk bayrağı, Vali Hacıbektaşoğlu'na teslim edildi.

Tören sonunda kortej geçişi yapıldı, il protokolü hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karabük

Karabük'te Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Yavuz Çörek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra, Vali Yavuz, makamında tebrikleri kabul etti.

Kemal Güneş Caddesi'ndeki etkinliklerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli gösteri sundu.

Törende şiir okundu ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kutlamalar, Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan resmi geçitle sona erdi.

Törene, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Bolu

Bolu'da Anıt Park'ta düzenlenen törende, Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kent meydanında gerçekleştirilen tören, sayı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki mehter takımı ile halk oyunu ekibi tarafından gösteri sunuldu.

Vali Kılıç tarafından yurt içinde ve yurt dışında başarı gösteren sporculara hediyeler takdim edildi.

Sporcuların gösterisinin ardından Bolu 2. Komando Komutanlığında görevli komandoların da yer aldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

Törene, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgün, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Arslan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrasında, Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu, müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Etkinlik, kortej geçişiyle sona erdi.???????

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Jandarma Alay Komutanı Mustafa Tetik ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Sonrasında Vali Aslan, makamında tebrikleri kabul etti.

Valilik meydanında devam eden etkinliklerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Daha sonra, Düzce Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personeli gösteri sundu.

Düzce Belediyesi mehter ekibinin gösteri sunduğu program, kortej geçişinin ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, şehit yakınları, gaziler, kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.