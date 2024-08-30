Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır ve Tunceli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Çiftçi, Tümgeneral Altuğ ve Sekmen'in askeri araçla vatandaşları selamladığı programda, kutlama mesajları okundu.

Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu, mehteran takımı marşlar çaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu program, tören geçişiyle son buldu.

Törene, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum müdürleri, askerler ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan

Erzincan'daki tören, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydoğdu, Ataç ve Aksun, valilikte tebrikleri kabul etti.

Ordu Caddesi'ndeki törende de Aydoğdu, Ataç ve Aksun, aracın üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

Ağrı

Ağrı'da tören, Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelengi sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Vali Mustafa Koç, Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve beraberindekiler Hava Şehitliği Anıtı'na karanfil bıraktı, dua etti.

Valilik makamındaki tebriklerin kabulünün ardından adliye önünde devam eden programda, Vali Koç, programa katılan askerler, protokol ile vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı.

Çeşitli etkinliklerin yapılıp geçit töreniyle sona eren programın ardından şehitlik ziyareti yapılarak mezarlara karanfil bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan

Ardahan'daki törenler, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından Kongre Caddesi'nde devam eden programda, Vali Hayrettin Çiçek, Garnizon Komutan Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu program, şiirlerin okunması, müzik dinletisi ile halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

Programa, Ardahan milletvekilleri Kaan Koç ve Özgür Erdem İncesu ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta tören, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na protokol tarafından, çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hükümet Konağı önünde devam eden programda, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ile halkın bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, mahalli ve Kafkas halk oyunları gösterisinin yapıldığı program, Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığının gösterisinin ardından tören geçişi ve araç korteji ile son buldu.

Iğdır

Iğdır'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam etti.

Burada, Iğdır Valisi Ercan Turan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, askeri personeli ve vatandaşı selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajının okunduğu programda, şiirlerin okundu, halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.

Program, geçit töreniyle son buldu.

Tunceli

Tunceli'de de Valilik bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Atatürk Stadı'nda devam eden kutlama programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ile kick boks ve köpekli tim gösterileri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos ile ilgili kutlama mesajının okunduğu program, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreninin yapılmasıyla sona erdi.

Kentin Ovacık, Pülümür, Hozat, Mazgirt, Çemişgezek, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla etkinlikler düzenlendi.