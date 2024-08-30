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30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Törenleri

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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlere valiler, belediye başkanları, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca halk oyunları gösterileri yapıldı ve tören geçişleri gerçekleştirildi.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Resmi geçidin düzenlendiği programda Şahin ve Böcek, araçtan vatandaşları selamladı.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin sonunda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve öğrenciler tören geçişi yaptı.

Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Vali İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Akbıyık, ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra valilik makamında Vali Akbıyık, Aras ve milletvekilleri, vatandaşlar ve kurum temsilcileri ile bayramlaştı.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu törenin sonunda, İl Jandarma Komutanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve öğrenciler tören geçişi yaptı.

Törende, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu gösteri gerçekleştirdi.

Meydandaki törenin ardından Muğla'daki şehitliklere karanfil bırakılıp dua edildi.

Isparta

Isparta'da tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşları selamladı.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve tören birliklerinin geçişinin ardından sona erdi.

Burdur

Burdur'da da tören, Vali Türker Öksüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Çeşitli spor müsabakalarında başarı elde eden sporculara protokol üyelerince ödülleri takdim edildi.

Halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlik, tören geçişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta antalya Burdur Muğla Politika Güncel Haberler

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