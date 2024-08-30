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Büyük Zafer'in 102. yılı İç Anadolu'da 7 ilde törenlerle kutlandı

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Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde çelenk sunulması, tebriklerin kabul edilmesi, askeri araçlarla selamlama, konuşmalar, halk oyunu gösterileri ve geçit törenleri gerçekleştirildi. Törenlere siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Hava Mühendis Binbaşı Emre Ciminli, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle son buldu.

Nevşehir

Nevşehir'deki kutlama programı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan tebrikleri kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'nda devam eden törende, Vali Fidan beraberinde Belediye Başkanı Rasim Arı ve Garnizon Komutanı Albay Hasan Şimşek ile halkın bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, Gazi Ortaokulu ile 75. Yıl İlkokulu halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında çeşitli branşlarda eğitilen köpeklerin temel itaat ve engel parkuru gösterisi sunduğu programda, okçuluk ve tekvando sporcuları sahne aldı.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Sivas

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, şeref defterini imzaladı.

Şimşek, Mutlu ve Uzun daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise Şimşek, Mutlu ve Uzun, tören aracından vatandaşların bayramını kutladı.

Konuşmaların yapıldığı, halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy ve il protokolü de katıldı.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Cahit Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Çelik, Özdemir ve Yetiş katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Bor Garnizon Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Gülsever Tohan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Çelik, daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

-Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Kırşehir Valiliğinde tebriklerin kabulü gerçekleşti ve valilik önünde tören düzenlendi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Garnizon Komutanı Albay Erdinç Dinçer ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların bayramını kutladı.

Binbaşı Erdem Barış Alatekin günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı.

Kırşehir Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Jandarma Merasim Birliğinin gösterisi ve Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konserinin ardından tören geçişiyle program sona erdi.

-Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Jandarma Üsteğmen Mutlu Erdoğan konuşma yaptı.

Öğrenci ve askerler şiir okudu, komandolar gösteri sundu.

Halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisinin ardından tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden programda Makas, Durmuş ve Önal, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Teğmen Esra Şişman günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Şiir dinletisi ve askerlerin geçişiyle sona eren törene, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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