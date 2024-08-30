Üye Girişi
Haberler

Edremit'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, Edremit Kaymakamı, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı halkın bayramını kutladı. Öğrencilerin şiir okuması ve Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileriyle etkinlikler sona erdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyük Zafer'in 102. yılı töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndaki törende ise Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay İsmail İbiş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini içeren konuşmanın ardından öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okudu.

Edremit Belediyesi Efem Halk Oyunları Ekibi'nin gösterilerinin ardından resmigeçitle etkinlikler tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Edremit Kutlamalar Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
UEFA çekilişi ne zaman, hangi kanalda? UEFA çekilişi nasıl izlenir? Sana Değer Kayahan kimdir? Kayahan – Gamze – Esra - Aslı olayı nedir? Şaban Okur kimdir? MasterChef (Var Mısın Yok Musun) Şaban Okur'un kızı Elif hastalığı neydi, yaşıyor mu, vefat etti mi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı?
title