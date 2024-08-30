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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Edirne'de kabul töreni düzenlendi ve Zafer Yürüyüşü yapıldı. Kırklareli'de kabul töreni ve Zafer Yürüyüşü gerçekleştirildi. Tekirdağ'da ise yürüyüş ve deniz turu düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli kutlama programları gerçekleştirildi.

Edirne'de kutlama kapsamında kentteki bir tesiste tertiplenen kabulde davetlileri Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer karşıladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Sezer, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermeyip hür yaşamayı seçtiğini söyledi.

Kahraman Mehmetçiklerin bugün de terörle mücadelede ülkenin güvenliği ve çıkarları için bu ruhu yaşattığını belirten Sezer, "Onlar vatan sevgisini ve bağımsızlık aşkını yüreklerinde taşımaktadırlar. Bu toprakların sahipsiz olmadığını bir kere daha herkese göstermektedirler." dedi.

Sezer, vatan sancağını devralanlar olarak gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için herkese büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Programa, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muharrem Eminoğlu, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bu arada kentte Edirne Belediyesi tarafından Zafer Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kırklareli

Kırklareli Valiliğince kabul töreni gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kabulde, Kırklareli Valisi Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut tebrikleri kabul etti.

Törende Ekici, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler tarafından pasta kesildi.

Ekici, yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in 102. yılının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Türkiye'nin artık dünyanın sayılı ülkeleri arasında olduğunu vurgulayan Ekici, "Gurur duyduğumuz ordumuz dünyada 8'inci büyük ordu. Ne kadar gururduysak azdır." dedi.

Kabul töreninin ardından Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen yürüyüşte, Tekirdağ Valiliği önünde toplanan grup, ellerinde bayraklar ve fenerlerle sahil dolgu alana kadar yürüdü.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da bayraklarla süslenen 40 tekneyle denizde tur attı.

Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de Hükümet Caddesi'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi.

Kaynak: AA / Güncel

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