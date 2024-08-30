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Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde Zafer Bayramı kutlaması düzenlendi

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Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programda konuşan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya gelindiğini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz'un zorlu mücadelelerin ardından Dumlupınar'da zaferle taçlandığını anımsatan Bağış, bu görkemli zaferle Cumhuriyetin yolunun açıldığını dile getirdi.

Bağış, "30 Ağustos Zaferi, bir milletin 'ya istiklal ya ölüm' tercihiyle karşı karşıya kaldığında bağımsızlığını ve onurunu kurtarmak için neler yapabileceğinin ve neler başarabileceğinin en açık kanıtıdır." dedi.

Bu büyük zaferden alınan ilham ve cesaretle Türkiye'yi daha aydınlık ve müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelenin sürdürüldüğünü kaydeden Bağış, bu yılın ayrıca Çekya-Türkiye diplomatik ilişkilerinde 100'üncü yıl olduğunu hatırlattı.

Bağış, "Bu tarihi dönemde Prag 6 belediyesiyle birlikte Avrupa'da ilk kez ülkemizin adını taşıyan bir park inşa ettik. 'Çek-Türk İşbirliği Parkı', bir asırlık dostluğun somut bir simgesi olarak tarihe geçti." diye konuştu.

Programın sonunda Büyükelçi Bağış, Prag'da 3 yıl süren görevini tamamlayan Askeri Ataşe Albay Cem Tekin'e hizmetlerinden ötürü plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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