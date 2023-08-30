Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören kapsamında Hanlarönü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin konuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.
Jandarma Teğmen Beykay Bakkal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Meydandaki törenin ardından Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Savcısı Halil Burak Dokur, Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, şehit aileleriyle şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.
Yılmaz, Kaplan ile kaymakamlıkta tebrikleri kabul etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel