Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta törenlerle kutlandı.

Trabzon'da Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından, Vali Yıldırım makamında tebrikleri kabul etti.

Yıldırım, tören alanında yaptığı konuşmada, Türk milletinin şanlı zaferinin, esaret altında yaşayan bütün milletlere örnek olduğunu söyledi.

Bu zaferin, Anadolu'yu parçalanmaktan kurtardığını vurgulayan Yıldırım, "Bugün İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, güçlü ve bağımsız bir devlet çatısı altında yaşamamıza vesile olan 1071'den bu yana kendilerini bu topraklarımıza feda etmiş aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden şanlı gazilerimizi minnet ve şükran duygularımla yad ediyorum." dedi.

Tören, askerler ve öğrencilerin şiir okumaları ile devam etti.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.

Ordu

Ordu'daki tören, Şarkiye Mahallesi'ndeki tören alanında gerçekleşti.

Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı.

Vali Erol'un makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalara, Ordu Lisesi önünde devam edildi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un da katıldığı tören, muharip gaziler ve askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

Giresun

30 Ağustos Zafer Bayramı, Giresun'da törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresunluların bağrından 42 ve 47'nci gönüllü alaylarının çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gönüllü alaylarımızın kahramanları, savaşın en hararetli, en can alıcı noktalarında korkusuzca görev aldılar, tüfekleriyle, yıldırım kamalarıyla, bilek güçleriyle ve en önemlisi de inançlarıyla ve imanlarıyla düşmana göz açtırmadılar. Onların bizler için verdiği bu kutlu mücadeleyi asla unutmayacağız. Ruhları şad olsun."

Kutlamalar, geçit töreni ile tamamlandı.

Rize

Rize'de, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı katılımcılarla paylaşıldı.

Konuşmaların yapıldığı, şiirlerin seslendirildiği kutlamalarda, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

"Atatürk" konulu fotoğraf sergisinin de açıldığı törene, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Geçit töreni ile sona eren kutlamaların ardından, Şeyh Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Artvin

Artvin'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Milli İrade Meydanı'nda organize edilen törende, Vali Cengiz Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ali Osman Tokat ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Ünsal'ın vatandaşların bayramını kutladığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Piyade Teğmen Yasin Parlak'ın konuşma yaptığı kutlamalarda, öğrenciler şiir okudu, Artvin Halk Oyunları Topluluğu gösteri sundu.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Soner Süzer'in de katıldığı kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören tertip edildi.

Vali Alper Tanrısever ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.

Jandarma Teğmen Seyid Ahmet Ertürk'ün konuşma yaptığı kutlamalar, bir öğrencinin "Bayrak" adlı şiiri okuması ve halk oyunları gösterisi ile tamamlandı.

Vali Tanrısever'in, Valilik fuaye alanında tebrik ettiği kutlamalar kapsamında şehit kabirleri de ziyaret edildi.

Bayburt

Bayburt'taki tören ise Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsoy Akkaya ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

Vali Eldivan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalara, Cumhuriyet Caddesi'ndeki programla devam edildi.

Konuşmaların yapıldığı törende, öğrenciler şiirler seslendirdi.

Kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.