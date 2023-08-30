Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Tören kapsamında Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, tebrikleri kabul etti.

Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Uzman Çavuş Onur Balcı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Keleş ve Demirbaş, vatandaşın bayramını kutladı.

Törene kamu kurum ve kuruluşlarından, siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.