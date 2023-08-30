Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Karabük, Bolu ve Bartın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı.

Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Karabük, Bolu ve Bartın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı.

Sakarya Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törene Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutan Vekili Albay Tarık Demirci, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, gaziler ve protokol üyeleri katıldı. Daha sonra Valilikte tebrikler kabul edildi.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam eden törende Vali Karadeniz, Demirci ve Yüce törene katılanları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunduğu etkinlikte, Piyade Üsteğmen Volkan Karlıdağ günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan resmigeçitle sona erdi.

Törende AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya ve Ali İnci de hazır bulundu.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra valilikte tebrikat töreni gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi önünde devam eden törende ise Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, katılımcıları selamladı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı Binbaşı Serkan Karakuş'un konuşmasının ardından bir öğrenci tarafından şiir okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Tören sonunda ödül töreni ve kortej geçişi yapıldı.

Düzce

Düzce'deki kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Selçuk Aslan, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Dilaver Gösterişli, askeri erkan, emniyet personeli, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından Vali Aslan, makamında tebrikleri kabul etti.

Valilik önünde devam eden programda ise komandoların gösterisi ilgiyle izlendi.

Kentteki 30 Ağustos programı, askeri birlikler, mehteran takımı, sporcuların geçişi ve araç kortejiyle sona erdi.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Kültür Tepesi'nde başlayan törene, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Yavuz, Aydın ve Büyükakın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kocaeli Valisi Yavuz, daha sonra Valilik Karamürsel Alp Salonu'nda tebrikleri kabul etti. Kocaeli Kongre Merkezi önünde devam eden törende Yavuz, Aydın ve Büyükakın, katılımcıları selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı etkinlikte, öğrenciler halk oyunu ve dans gösterisi sundu.

Tören, belediye bandosu ve mehter takımı eşliğinde askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

Karabük

Yenişehir Atatürk Anıtı'ndaki törende Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törende İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Yavuz, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Kemal Güneş Caddesi'ndeki etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu.

Halk oyunları, güreş ve tekvando gösterileri sunuldu.

Kutlamalar, Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan resmigeçitle sona erdi.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Bolu

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta Atatürk Anıtı'na Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Kıdemli Albay Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çelenk sunulmasıyla başlayan program, Kent Meydanı'nda devam etti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, tören alanında bulunanların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor branşlarındaki öğrenciler gösteriler sundu.

Daha sonra mehteran ekibi tarafından gösteri gerçekleştirildi.

Tören geçişinde ise Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler yoğun ilgi gördü. Askerler izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Bartın

Bartın'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Arslan'ın tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlama programı düzenlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından halk oyunları gösterileri sunuldu, müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Etkinlik kortej geçişiyle sona erdi.???????