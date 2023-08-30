Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı.

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı.

Fethiye'de milli imkanlarla üretilen birçok sistem, cihaz ve yazılımla donatılan TCG Kaş Karakol Gemisi ile Sahil Güvenlik TCSG-911 botu Karagözler Mahallesi'ndeki Fethiye Limanı'nda ziyaretçilerini ağırladı.

Ziyaretçilere görevliler tarafından bilgi verildi.

Marmaris Körfezi'nde açıkta duran TCG Giresun gemisine ziyaretçiler Atatürk Meydanı'ndan teknelerle taşındı.

Yat Limanı'nda da Sahil Güvenlik Güney Ege Deniz Bölge Komutanlığı Bağlısı TCSG-310 botu ziyarete açıldı.

Vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezme imkanı buldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege Deniz Bölge Komutanlığının TCSG 101 botu da Bodrum'da ziyaretçilerini kabul etti.

Gemiler gün boyu ziyarete açık kalacak.