Büyük Zafer'in 101. yılı Bakü'de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, siyasetçiler, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Büyükelçi Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle gönderdiği mesajını okudu.

Bağcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde seksenlere ulaştırdığını, kendi savaş uçağını, helikopterini, füzesini, tankını, savaş gemisini yapar hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün bölgesinde ve küresel düzeyde etkili bir ülke haline geldiğini vurgulayan Bağcı, "Bu doğrultuda, milli dış politika vizyonumuzla ' Türkiye Yüzyılı'na ilk adımlarımızı atıyoruz. Dünyanın her köşesi için önemi haiz Karadeniz Tahıl Girişiminin yeniden canlandırılması için çabalarımızı devam ettirmekteyiz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında tarafların birbirinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü tanıyacakları bir barış anlaşmasının imzalanmasından yanayız. Bu çerçevede, Azerbaycan'ın barışçıl çabalarını destekliyoruz. Güney Kafkasya'nın yanı sıra Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Ege'de de aktif politikamızla istikrarın egemen olmasını temenni ediyoruz. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı'nın, aynı zamanda 'Türk Dünyasının Asrı' olacağına inanıyoruz." dedi.

"Ortak tatbikatların sayısının artırılması planlanıyor"

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev, kardeş Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını, bu şanlı zaferin Türkiye'nin zengin tarihinin en şanlı sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Veliyev, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'ndaki tarihi zaferinin Türkiye'nin gelecekteki kaderine altın harflerle yazıldığını vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğunu, bunda da Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın müstesna rolü olduğunu ifade eden Veliyev, şunları söyledi:

"Ülkelerimiz arasındaki tarihi, dini ve kültürel ilişkiler, askeri alanda işbirliğimizin gelişmesi için yeni fırsatlar yaratmıştır. Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı doğrultusunda Azerbaycan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri modeline uygun hale getirilmesi için gerekli adımlar atılıyor.

Azerbaycan ordusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin yakın katılımıyla gerçekleştirilen başarılı askeri reformlar, uygulanan yeni teknolojiler ve silahlanmaya dahil edilen askeri teçhizat, ordumuzun operasyon yeteneklerini büyük ölçüde artırmış ve savaş yeteneğini üst düzeye yükseltmiştir.

Azerbaycan ve Türkiye orduları arasındaki iş birliği birliğimizi güçlendirmekte, bölgede istikrarın korunmasına ve halklarımızın refahının daha da artmasına hizmet etmektedir. İki ülke arasında ortak tatbikatların sayısının artırılması planlanıyor."

Resepsiyonda, ekranlardan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım videosu da gösterildi.