Büyük Zafer'in 101. yılı Aydın ve Manisa'da etkinliklerle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Aydın ve Manisa'da etkinlikler düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Aydın ve Manisa'da etkinlikler düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı konserle kutlandı.

Germencik Belediyesi tarafından Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte All Times Grup tarafından konser verildi.

Konsere, Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Acar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti.

Belediye Başkan Vekili Orhan Aydoğmuş, grup üyelerine çiçek ve incir takdim etti.

Turgutlu'da Gencer Savaş Orkestrası Zafer Konseri verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüş ve konserle kutlandı.

Atatürk Bulvarı Koza Pazarı mevkisinde başlayan yürüyüşe CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fener alayı sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen ateş gösterisi ve konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamında Gencer Savaş Orkestrası "Zafer Konseri" verdi.