Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü Kiev'de kutlandı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere'nin ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamışin, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Ukrayna Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle gönderdiği mesajı okundu.

Resepsiyonda konuşma yapan Büyükelçi Güldere, bayramın önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Maalesef, Türkiye'de bu yıl meydana gelen deprem felaketi, Ukrayna'da devam etmekte olan savaş nedeniyle bayramlarımızı, özel günlerimizi eski coşkuyla kutlama imkanı bulamıyoruz. Seneye hem Türkiye'de hem burada çok daha coşkulu kutlamalar yapabiliriz. Hem biz hem de Ukraynalı dostlarımız yolumuza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Zaten 30 Ağustos Zafer Bayramı, bütün zorluklara karşı zafere, başarıya inanan insanların durdurulamayacağının hikayesidir."

Türkiye'nin Ukrayna'yı güçlü şekilde desteklemeye devam ettiğini dile getiren Güldere, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyan adil bir barış için çalışmayı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Büyük zafer, Türk halkının güçlü ve bağımsız bir ülke kurmasını sağladı"

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Kamışin de Türk halkının Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "101 yıl önce elde edilen büyük zafer, Türk halkının güçlü ve bağımsız bir ülke kurmasını sağladı." değerlemesinde bulundu.

Ukrayna'nın bugün bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve bu mücadelenin zaferle sonuçlanacağını belirten Kamışin, "Türkiye güçlü bir orduya ve güçlü bir savunma sanayisine sahip. Ülkemiz de zafer gününe hızla ulaşabilmek için savunma sanayisine odaklanmıştır. Türkiye ile ortaklığımızın Ukrayna'da özgür dünyanın temelini inşa etmesine yardımcı olacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Resepsiyona katılanlara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.