Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenledi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde tören yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, büyükelçilik ve ataşelik çalışanlarıyla iş insanları katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende, Büyükelçi Bağcı Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bandosunun Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nı seslendirildiği törende, Bağcı şehitlik anı defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz, yüce Türk milletinin kahraman evlatları.

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazandığı Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha huzurunuzda bulunmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz.

Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun neferleri olan sizler, 105 yıl önce yazdığınız büyük kahramanlık destanıyla Azerbaycanlı kardeşlerinizin bağımsızlığı uğruna şehadeti vazife bilip makamların en yücesine eriştiniz. Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve kutsal vatan topraklarının muhafazası için şehit düştüğünüz bu topraklarda 'bir millet, iki devlet' gerçeğinin en açık timsali olarak Türk ve Azerbaycan halkının kalplerinde ebediyen yaşayacaksınız.

101 yıl önce tarihe altın harflerle yazılan Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle ülkemiz için daha müreffeh bir geleceğin inşası için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Azerbaycan'ın her bir köşesinde şehadet mertebesine erişmiş sizler ile Kurtuluş Savaşı'nda vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi ve ülkemiz ile Azerbaycan'ın tüm şehitlerini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Aziz ruhlarınız şad olsun."

Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Bağcı ve beraberindekiler, daha sonra Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti.