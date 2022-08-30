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Büyük Zafer'in 100. yılında Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirildi

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Büyük Zafer'in 100. yılında Erciyes'e zirve tırmanışı gerçekleştirildi

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen tırmanışa 50 dağcı katıldı.

Dağcılar tırmanış programı için dün Çobanini mevkisine kurulan kampta toplandı.

Dağcılar, saat 03.00'te başlayan ve 4,5 saat süren tırmanışın ardından Erciyes'in zirvesine ulaştı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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