Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Güncel Haberler 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kahramankazan'da törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kahramankazan'da törenle kutlandı. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Albay Eşref Çoban, şehit aileleri ve gaziler ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı da okundu. Programın ardından Kaymakam Parlar, makamında tebrikleri kabul etti. ??????? Güncel Kaynak: AA / Nuğman Göktaş Abdullah Selim Kahramankazan Güncel Haberler

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