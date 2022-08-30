Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Güncel Haberler Van'ın Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Van'ın Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çelik ve kurum müdürleri katıldı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Tayfur Cumhuriyet Başkale Van Güncel Haberler

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