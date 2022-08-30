Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Samsun, Tokat, Kastamonu, Amasya, Sinop, Çankırı ve Çorum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun, Tokat, Kastamonu, Amasya, Sinop, Çankırı ve Çorum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun'da kutlamalar kapsamında Vali Zülkif Dağlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Dağlı ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, askeri erkan ve vatandaşların bayramını kutladı.

Şiirlerin okunduğu, İlkadım Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösteri yaptığı törende, Garnizon Komutanlığı bandosu konser verdi.

Program, tören geçişinin ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Bahadır, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta Atatürk Anıtı'na Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamını belirten konuşma yapıldı.

Törende şiirler okundu. Halk oyunları gösterisinin ardından geçit töreni yapıldı.

Törenlere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Vali Avni Çakır ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada, Personel Binbaşı Hamdi Erkin Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende, halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

Daha sonra Vali Masatlı, Tuğgeneral Ören ve Belediye Başkanı Sarı, Amasya Valiliği'ne geçerek tebrikleri kabul etti.

Törene, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, siyasi parti ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İskele Meydanı'nda devam eden törende, Vali Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, vatandaşların bayramlarını kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliğince sunulan gösterinin ardından program, tören geçişi ile son buldu.

Törene, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Çankırı'da Anıt Alanı'nda Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı Esen ile Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Milli İrade Meydanı'ndaki törende Vali Ayaz, Tuğgeneral Büyük ve Belediye Başkanı Esen ile vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Tören, askeri birlik ve gazilerin geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

???????- Çorum

Çorum'da Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Emin Altan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Valilik makamında tebriklerin kabulünün ardından Kadeş Barış Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisinin yapıldığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Personel Komando Yüzbaşı Uğur Özcan'ın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.