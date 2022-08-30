Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Güncel Haberler 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Beypazarı ilçesinde tören düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Beypazarı ilçesinde tören düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Oktay Erdoğan ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra protokol ile şehit aileleri ve Muharip Gaziler Derneği üyeleri, şehitliği ziyaret etti. Burada ilçe Müftülüğü din görevlileri Kur'an tilavetinde bulundu, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler de şehitler dua etti, ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Kaymakam Oktay Erdoğan ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulünün ardından kaymakamlık salonunda anma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Jandarma Teğmen Osman Bursa, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, "Millet Azmi" adlı belgesel gösterildi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, Emniyet Müdür Yardımcısı Necati Akıncı, Jandarma Komutan Vekili Teğmen Osman Bursa, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ile vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Beypazarı Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.