Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Güncel Haberler Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Çukurca'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Kaymakam Hasan Kurt'un makamında tebrikleri kabul etmesiyle son bulan törene 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Yüksekova Belediye bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. "30 Ağustos" şiirinin okunması ile günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son bulan törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Piyade Albay Murat Uluğ, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum amirleri katıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Dayan Yüksekova Hakkari Çukurca Güncel Haberler

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