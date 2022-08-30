Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Güncel Haberler Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Ali Gökay ve Turhal Belediye Başkan Vekili Gökhan Tuncel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Ali Soner Bozan yaptı. Tören, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Yeşilyurt Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Feyza Yılmaz ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Çelenk sunumunun ardından Yılmaz, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Daylak Yeşilyurt Hisarcık Turhal Güncel Haberler

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