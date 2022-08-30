Muğla haberi... Askeri gemiler, Fethiye'de halkın ziyaretine açıldı Güncel Haberler Muğla haberler... Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla, TCG Köyceğiz gemisi ile Sahil Güvenlik Botu, halkın ziyaretine açıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla, TCG Köyceğiz gemisi ile Sahil Güvenlik Botu, halkın ziyaretine açıldı. TCG Köyceğiz gemisi sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na demirledi. TCG Köyceğiz gemisine gelen vatandaşlar, askeri personel tarafından bilgilendiriliyor. Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi veriliyor. Ayrıca Sahil Güvenlik Botu 911 ise Ece Marina'da vatandaşlar tarafından ilgiyle gezildi. Gemiler, gün boyu ziyarete açık kalacak. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Köyceğiz Fethiye Muğla Yerel Güncel Haberler

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