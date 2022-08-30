Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Güncel Haberler Ergani ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Ergani ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende, Astsubay Hasan Gazi Karakülah günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Törene, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Binbaşı Ömer Kaygısız, Cumhuriyet Savcısı İsmail İleşmek, kamu kurumlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile askeri erkan ve gaziler katıldı. Törenin ardından Kaymakam Karaaslan, makamında tebrikleri kabul etti. Güncel Kaynak: AA / Ekrem Senvar Hükümet Güncel Haberler

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