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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Keban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Keban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keban İlçe Jandarma Komutanlığında Astsubay Çavuş Hakan Şenpınar günün anlam ve önemine ilişkin konuştu, öğrenciler şiir okudu.

Daha sonra Kaymakam Akbulut, makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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