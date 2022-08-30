Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Güncel Haberler Karlıova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Karlıova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende askeri personel Halil İbrahim Doğan günün anlam ve önemine ilişkin konuştu. Törene, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkan Vekili Leyla Kırdemir, kamu kurumlarının temsilcileri, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Bülent Temiz Hükümet Güncel Haberler

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